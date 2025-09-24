U Tuzli danas počinje Sajam knjige

Arnela Šiljković - Bojić
Tuzla domaćin sajma knjige
Foto: Sajam knjige

U Tuzli danas počinje drugi Sajam knjige, manifestacija koja će od 24. do 28. septembra 2025. godine u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ okupiti pisce, izdavače i ljubitelje pisane riječi iz cijele regije.

Tokom pet dana posjetioci će imati priliku uživati u više od 80 promocija knjiga, panel-diskusijama, radionicama za djecu, književnim večerima i susretima sa autorima. Sajam je osmišljen kao kulturna platforma otvorena svim generacijama, sa posebnim fokusom na edukativne sadržaje za najmlađe.

Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju građane da postanu dio događaja koji afirmiše knjigu i kulturu čitanja. Detaljan program i satnicu posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj Facebook stranici Sajma knjige Tuzla.

