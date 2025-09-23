Sutra počinje Sajam knjige u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Sutra počinje Sajam knjige u Tuzli
Drugi Sajam knjige u Tuzli okupit će brojne pisce i ljubitelje pisane riječi.

U Tuzli sutra počinje drugi Sajam knjige, manifestacija koja će od 24. do 28. septembra 2025. godine u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ okupiti pisce, izdavače i ljubitelje pisane riječi iz cijele regije.

Tokom pet dana posjetioci će imati priliku uživati u više od 80 promocija knjiga, panel-diskusijama, radionicama za djecu, književnim večerima i susretima sa autorima. Sajam je osmišljen kao kulturna platforma otvorena svim generacijama, a poseban akcenat stavljen je na edukativne sadržaje za najmlađe.

Ulaz na Sajam je besplatan, a organizatori pozivaju građane da iskoriste priliku i postanu dio događaja koji afirmiše knjigu i kulturu čitanja.

„Sajam knjige Tuzla nastao je sa željom da grad dobije prostor gdje će se književnost slaviti na jednom mjestu, kroz susrete čitalaca i autora, te kroz programe koji inspirišu i podstiču razmjenu ideja“, poručuju organizatori iz UG Activus.

Sajam traje do nedjelje, 28. septembra, a detaljan program i satnicu posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj Facebook stranici Sajma knjige Tuzla.

