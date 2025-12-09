Koncert „Sazvučja“ sutra u Tuzli: Kulturna raznolikost BiH na jednoj pozornici

Koncert „Sazvučja“, muzički događaj koji na jednoj pozornici objedinjuje kulturnu raznolikost Bosne i Hercegovine, biće održan sutra (10.12.) u Hrvatskom kulturnom centru „Sveti Franjo“ u Tuzli. Riječ je o programu koji kroz muziku slavi zajedništvo, dijalog i bogatstvo različitih tradicija koje čine identitet naše zemlje.

Koncert se organizuje u saradnji četiri temeljne institucije kulture u BiH: Bošnjačke zajednice kulture, Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva „Prosvjeta“, Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva „La Benevolencija“ te Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“. Ove organizacije godinama djeluju na očuvanju kulturnog identiteta svojih zajednica i promociji međusobnog uvažavanja.

Muzički program izvest će Mješoviti hor „Lege Artis“ iz Tuzle pod dirigentskom palicom Jasmina Hasića. Publika će imati priliku uživati u pažljivo odabranim djelima duhovne, tradicionalne i savremene muzike, što koncertu daje posebnu emotivnu i umjetničku dimenziju.

Kako ističu organizatori, „Sazvučja“ nose snažnu simboliku – kao što se različiti tonovi stapaju u harmoniju, tako i kulturna društva svojim zajedničkim djelovanjem doprinose dijalogu, razumijevanju i izgradnji bolje budućnosti u Bosni i Hercegovini.