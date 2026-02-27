Vrhunske austrijske umjetnice 4. marta u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla

Jasmina Ibrahimović

Jedinstveni koncertni program pod nazivom “Dancer on a Tightrope” (Plesačica na žici) biće održan u srijedu, 04. marta 2026. godine u 19:00 sati, Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, povodom Međunarodnog dana žena, koji se obilježava 8.marta.

Organizator serije koncerata u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci, je Austrijski kulturni forum iz Sarajeva. Publika u ovim gradovima će imati priliku da uživa u programu vrhunskih umjetnica, koje stižu u BiH povodom Međunarodnog dana žena: Judith Fliedl (violina) i Marlene Heiß (klavir).

Judith Fliedl dolazi u okviru prestižnog NASOM programa (The New Austrian Sound of Music), koji promovira najperspektivnije mlade talente austrijske muzičke scene. Zajedno sa pijanistkinjom Marlene Heiß donosi nam program koji slavi kreativnost i snagu žena u muzici.

Ulaz na koncert je slobodan.

