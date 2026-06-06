Velika investicija sve bliže realizaciji: Lidl planira novu lokaciju u BiH

Općinsko vijeće Centar Sarajevo usvojilo je nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna regulacionog plana Zetra, čime bi trebala biti omogućena gradnja objekta poznatog njemačkog trgovačkog lanca Lidl, piše BiznisInfo.

Poslovni objekat kompanije Lidl gradio bi se nedaleko od Olimpijskog stadiona “Asim Ferhatović Hase” na Koševu. Osim samog objekta, planirana je i izgradnja parking prostora sa više od 100 mjesta.

Površina obuhvata 1,34 hektara zemljišta, na saobraćajnici od raskrsnice kod stadiona. Planirano je da objekat bude građen na površini od 10.340 kvadratnih metara, na prostoru između ulica Alipašina i Betanija.

Na tom prostoru trenutno se nalazi jedan stambeni objekat, kao i nekoliko privremenih objekata.

Prema planu, objekat bi imao suteren, prizemlje i dva sprata, maksimalnu visinu od osam metara i dimenzije oko 78 puta 40 metara. Ostatak parcele bio bi uređen kao zelena površina.

Predviđena su i dva prilaza, iz ulica Betanija i Alipašina, parking sa oko 100 mjesta unutar parcele, te nove pješačke i biciklističke staze.

Općinsko vijeće je, nakon izlaganja načelnika Srđana Mandića, ovu tačku uvrstilo u dnevni red, nakon čega je izglasana sa 16 glasova. Sada slijedi javna rasprava, tokom koje će građani moći dostaviti svoje sugestije i primjedbe na predloženi nacrt.

Podsjećamo, na sjednici Općinskog vijeća Centar održanoj 28. aprila nacrt je u prvom glasanju imao podršku 18 vijećnika, dok je šest bilo suzdržanih. Dvoje vijećnika nije glasalo, a jedan je bio protiv. Nakon ponovljenog glasanja, “za” je bilo 15 vijećnika, 12 suzdržanih i jedan protiv, zbog čega nacrt tada nije dobio potrebnu podršku. Na posljednjoj sjednici dokument je usvojen.

Pojedini vijećnici ocijenili su pozitivnim dolazak investitora poput Lidla, dok su drugi problematizirali samu lokaciju, navodeći da je taj prostor trebao biti rekreativno-zabavni park.

Lidl je za poslovanje u BiH ranije odabrao brojne lokacije i gradove, među kojima su Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Sarajevo, Čapljina, Tešanj, Čitluk, Živinice i Prnjavor. Uz Travnik, u srednjoj Bosni spominje se i Kiseljak.

Kako je ranije naveo BiznisInfo, nezvanično se spominje i interes za gradnju Lidlovih objekata u Širokom Brijegu, Sanskom Mostu i Cazinu, ali to za sada nije potvrđeno.

Isti portal naveo je i da Tuzla, kao jedan od najvećih gradova u BiH, još uvijek nema Lidl gradilište. Razlog je, prema dostupnim informacijama, nemogućnost pronalaska odgovarajuće parcele, a ne nedostatak interesa kompanije.