Bh. grad postaje centar za šoping: Veliki Bingo i Lidl rame uz rame

Gračanica se u narednom periodu profilira kao jedna od ključnih šoping destinacija u Tuzlanskom kantonu i šire, zahvaljujući dolasku velikih trgovačkih brendova i ubrzanom razvoju moderne trgovačke zone uz magistralni put Tuzla–Doboj.

Kako je ranije objavio BiznisInfo.ba, 24. decembra u Gračanici će biti otvoren Bingo Center Gračanica, veliki shopping i zabavni centar koji spada među najznačajnije projekte koje kompanija Bingo trenutno realizuje u Bosni i Hercegovini. Novi centar donosi savremeno trgovačko-zabavno središte koje bi moglo značajno promijeniti ponudu i svakodnevni život ne samo stanovnika Gračanice, već i šire regije.

Kompleks je smješten uz postojeći Hipermarket Bingo, na jednoj od najfrekventnijih saobraćajnica u ovom dijelu zemlje, magistrali Tuzla–Doboj, a planiran je kao jedinstvena funkcionalna cjelina s ambicijom da preraste u regionalnu destinaciju za šoping i zabavu.

Dodatni impuls razvoju ove zone daje činjenica da je u neposrednoj blizini već izgrađen objekat njemačkog trgovačkog lanca Lidl. Kako je zabilježila ekipa BiznisInfo.ba, market je završen i trenutno se nalazi u stanju mirovanja, čekajući početak poslovanja Lidla u Bosni i Hercegovini. Prema ranijim najavama, Lidl bi s radom u BiH mogao početi krajem naredne godine ili početkom 2027. godine, kada se očekuje istovremeno otvaranje više desetina prodajnih objekata širom zemlje, uključujući i Gračanicu.

Na istoj lokaciji, preko puta Binga, već posluje šoping centar Etna, dok se u neposrednoj blizini nalaze i tržni centri Belamionix i Robot, kao i niz drugih prodajnih objekata. Otvaranjem Bingo Centra, a potom i Lidla, na ovom potezu formirat će se jedna od najvećih i najkoncentrisanijih šoping zona u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

Razvoj ovakvog trgovačkog klastera uz jednu od najprometnijih regionalnih saobraćajnica ocjenjuje se kao logičan nastavak ekonomskog rasta Gračanice, grada koji se godinama ističe kao jedna od najdinamičnijih poslovnih sredina u BiH, s velikim brojem uspješnih domaćih kompanija i izraženom kupovnom moći. Dolazak najvećih trgovačkih lanaca dodatno potvrđuje status Gračanice kao atraktivne destinacije za investitore, ne samo u sektoru trgovine, već i u širem spektru poslovnih projekata.