Više od 150 Bingo trgovina neće raditi u srijedu zbog Kurban bajrama

Više od 150 trgovina kompanije Bingo neće raditi u srijedu, 27. maja, povodom praznika Kurban bajrama, saopćeno je iz ove kompanije.

Iz Binga su pozvali građane da na vrijeme planiraju i obave prazničnu kupovinu, kako bi izbjegli eventualne gužve i probleme zbog izmijenjenog radnog vremena.

“Obavještavamo vas da će više od 150 naših trgovina biti zatvoreno u srijedu, 27. maja, povodom praznika Kurban bajrama. Podsjećamo vas da, ako već niste, planirate i obavite svoju prazničnu kupovinu na vrijeme. Svim našim uposlenicima i kupcima i