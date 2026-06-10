Dokumentarni film “Mračna soba” u četvrtak pred tuzlanskom publikom

Dokumentarni film “Mračna soba”, autora Osmana Zukića i Almira Kljune, bit će prikazan u četvrtak, 11. juna 2026. godine, u 20 sati na Kamernoj sceni Doma mladih u Tuzli.

Film je nastao u produkciji doku.ba, a bavi se femicidom i rodno zasnovanim nasiljem u Bosni i Hercegovini.

“Mračna soba” kroz iskustva žena koje su preživjele nasilje, kao i razgovore sa stručnjacima iz oblasti socijalne zaštite, policije, pravosuđa, psihologije i civilnog društva, otvara pitanja o tome kako društvo i institucije prepoznaju, prijavljuju i sankcionišu nasilje nad ženama.

Posebna pažnja u filmu posvećena je periodu izlaska iz nasilnog odnosa, koji se smatra jednim od najrizičnijih trenutaka za žrtve. Film istovremeno govori o odgovornosti institucija, porodice, medija i zajednice u prevenciji nasilja i zaštiti žrtava.

Nakon projekcije bit će upriličen razgovor sa autorima i učesnicima filma.

Projekcija će biti održana na Kamernoj sceni Doma mladih, u sastavu Centra za kulturu Tuzla, na adresi Dragiše Trifkovića 2. Ulaz je slobodan.