Spomen soba “Ismet Mujezinović” dobija novu postavku u Tuzli

Spomen soba “Ismet Mujezinović”, u Ateljeu “Ismet Mujezinović” dobit će novu postavku, čije je otvaranje najavljeno za četvrtak, 9. juli 2026. godine, u 20 sati.

Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Kroz ovu postavku nastoji se odati počast velikom umjetniku, borcu za slobodu i intelektualcu, čije ime zauzima važno mjesto u kulturnom i historijskom pamćenju grada.

Nova postavka u Ateljeu Ismet Mujezinović

Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić.

Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Otvaranje nove postavke u Spomen sobi Ismet Mujezinović bit će upriličeno u prostoru Ateljea “Ismet Mujezinović”, koji i kroz ovaj program nastavlja čuvati sjećanje na život i djelo jednog od najvažnijih tuzlanskih umjetnika.