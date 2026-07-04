Urban BeaTZ ART Weekend otvorio vrata posjetiocima, program se nastavlja i danas

Festival Urban BeaTZ ART Weekend otvoren je sinoć u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, a nakon uspješnog prvog dana program se nastavlja danas uz bogat sadržaj za sve generacije.

Otvaranje festivala obilježila je likovna izložba grupe autora, na kojoj su predstavljeni radovi Merime Ibrišimović, Indire Jaranović, Nermina Omerovića, Amele Dubravić, Alije Kambera i Zorana Grbića. Nakon izložbe uslijedilo je druženje posjetilaca uz otvorene štandove i muziku, čime je započeo trodnevni umjetnički i muzički program.

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Danas festival traje od 10 do 24 sata, a posjetioce očekuju radionice za najmlađe, izložba, kreativni štandovi te cjelodnevno druženje u ambijentu bašte Ateljea Ismet Mujezinović. Večernji dio programa rezervisan je za DJ nastupe, od 19:30 do 21:00 sat za DJ pultom će biti Toni Ventić (Toniovioni), dok će od 21:00 do 23:00 nastupiti DJ Miss Mayra.

Festival će biti otvoren i u nedjelju, 5. jula, do 16 sati, pružajući priliku svim zainteresovanim posjetiocima da obiđu izložbu, upoznaju lokalne umjetnike i uživaju u pratećem programu.

Ulaz na sve sadržaje Urban BeaTZ ART Weekenda je besplatan.