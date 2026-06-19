Izložba slika “Most bratstva i jedinstva oko HNK-a” otvorena u Tuzli

Izložba slika “Most bratstva i jedinstva oko HNK-a” autorice Saše Mesić otvorena je u Kući i ateljeu Ismeta Mujezinovića u Tuzli, u organizaciji Centra za kulturu Tuzla, a pod pokroviteljstvom Grada Tuzla.

Autorica Saša Mesić doktorica je nauka iz oblasti geologije, ali i umjetnica koja svoju kreativnost izražava kroz različite umjetničke forme. U njenom slikarskom radu posebno mjesto zauzima priroda, koju prikazuje kroz jarke i žive boje, spajajući svoj profesionalni poziv i umjetničku inspiraciju. Kao geologinja i umjetnica, Mesić je u svom stvaralaštvu okrenuta skladu zemlje, prirode i boja.

Otvaranje izložbe okupilo je brojne posjetioce, a prostor Kuće i ateljea Ismeta Mujezinovića bio je ispunjen pozitivnom atmosferom i porukom povezivanja ljudi kroz umjetnost.

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Uvodnu riječ, uz predstavljanje autorice, imala je glasnogovornica Centra za kulturu Tuzla Maja Hodžić, nakon čega se prisutnima obratila i Saša Mesić. Autorica je zahvalila svima koji su prisustvovali otvaranju, ističući zadovoljstvo što ima priliku izlagati upravo u prostoru u kojem je živio i stvarao veliki slikar Ismet Mujezinović.

Poseban trenutak na otvaranju uslijedio je kad