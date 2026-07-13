Izložba „Postojanost traganja“ Mehmeda Klepe u Tuzli

Izložba „Postojanost traganja“ akademskog slikara Mehmeda Klepe bit će otvorena u srijedu, 15. jula 2026. godine, u Galeriji Mi Ritmo u Tuzli.

Otvorenje izložbe zakazano je za 20 sati u galerijskom prostoru u ulici Franje Ledera 2, gdje će tuzlanska publika imati priliku pogledati dio prepoznatljivog likovnog opusa ovog bosanskohercegovačkog umjetnika.

Mehmed Klepo jedan je od istaknutih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, iza kojeg je bogata izlagačka karijera u zemlji i inostranstvu. Njegova djela predstavljena su na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, a njegov rad prepoznatljiv je po kontinuiranom istraživanju likovnog izraza.

Tokom otvorenja izložbe „Postojanost traganja“ posjetioci će imati priliku upoznati autora, razgovarati o njegovom stvaralaštvu i pogledati radove koji predstavljaju dio njegovog dugogodišnjeg umjetničkog traganja.