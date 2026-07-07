Posthumna izložba Edina Derviševića večeras u Tuzli

Posthumna izložba Edina Derviševića bit će otvorena večeras, u utorak, 7. jula 2026. godine, u 20 sati u Cafe galeriji Mi Ritmo u Tuzli.

Riječ je o izložbi koja se priređuje u znak sjećanja na jednog od prepoznatljivih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je rad ostavio značajan trag na likovnoj sceni Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Posjetioci će imati priliku pogledati izbor radova koji predstavljaju dio bogatog umjetničkog naslijeđa Edina Derviševića, autora koji je kroz različite stvaralačke cikluse gradio vlastiti likovni izraz i ostao zapamćen po prepoznatljivoj poetici, snažnom koloritu i osobenom odnosu prema motivima koje je obrađivao.

Umjetnički trag Edina Derviševića

Edin Dervišević rođen je 30. januara 1961. godine u Tuzli. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Sarajevu 1983. godine, a od 1987. bio je član ULUBIH-a. Kao samostalni umjetnik djelovao je od 1990. godine.

Tokom umjetničke karijere imao je 30 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Njegovi radovi bili su predstavljeni u brojnim galerijama, a stvarao je u različitim tehnikama i materijalima, uključujući ulje, akrilik, drvo i kamen.

Među poznatijim stvaralačkim ciklusima Edina Derviševića izdvajaju se „Tempus monumentus“, „Štitovi“, „Ribe bez mora“ i „Sunčani satovi“. Njegova djela često su nosila spoj unutrašnjeg doživljaja, simbolike i snažnog vizuelnog izraza, zbog čega je zauzimao posebno mjesto među tuzlanskim umjetnicima.

Posthumna izložba Edina Derviševića u Tuzli bit će prilika da se publika još jednom susretne s radovima umjetnika koji je svojim stvaralaštvom obilježio više decenija likovnog života grada.