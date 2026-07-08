Izložba “Šta ostaje” u petak ispred BKC-a Tuzla

Izložba “Šta ostaje” autorice Renate Bošnjak bit će otvorena u petak, 10. jula 2026. godine u 17:30 sati, na platou ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Otvaranje izložbe dio je ovogodišnje manifestacije „Dani sjećanja na genocid u Srebrenici“, koja kroz kulturne, naučne, umjetničke i edukativne sadržaje njeguje kulturu sjećanja, historijsku istinu i vrijednosti humanosti.

Renata Bošnjak, umjetnica porijeklom iz Tuzle koja danas živi i stvara u Las Vegasu, kroz ciklus od šest portreta donosi snažan umjetnički prikaz unutrašnjih stanja majki nakon gubitka najmilijih. Izložba ne govori o samom događaju tragedije, nego o onome što ostaje nakon nje, sjećanju, tišini, prisustvu i boli koja ne prestaje prolaskom vremena.

Portreti su nastali prema fotografijama žena snimljenim 1995. godine u konvojima izbjeglica nakon pada Srebrenice. Autorica ne poznaje njihova imena niti njihove sudbine, ali je, kako navodi, u njihovim pogledima prepoznala tragove bola, dostojanstva, straha, ljubavi i snage.

Portreti majki kao prostor sjećanja

Izložba Šta ostaje obuhvata radove „Majčina bol“, „Majčin poziv“, „Majčin strah“, „Majčino čekanje“, „Majčina tišina“ i završni rad „Ostaje“. Zajedno oblikuju emotivni put kroz iskustvo gubitka, pamćenja i trajanja, ostavljajući posjetiocima prostor za lično promišljanje.

Kroz realističan slikarski izraz, s posebnim fokusom na lice i pogled, Renata Bošnjak istražuje dostojanstvo, memoriju, unutrašnju snagu i ljudsku povezanost. Njeni radovi predstavljani su na međunarodnim izložbama, a izložba „Šta ostaje, Portreti majki“ njeno je prvo samostalno predstavljanje u Bosni i Hercegovini.

Nakon otvaranja izložbe bit će održana tradicionalna mirna šetnja „8372 koraka za Srebrenicu“, koja se ove godine organizuje jedanaesti put. Učesnici će od BKC-a Tuzla do Trga slobode prepješačiti simboličnih 8.372 metra, odajući počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Manifestaciju zajednički organizuju Medžlis Islamske zajednice Tuzla, BKC TK, Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, Specijalna biblioteka „Behram-beg“, Behram-begova medresa, Narodno pozorište Tuzla, Centar za kulturu Tuzla, Narodna biblioteka „Derviš Sušić“, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Neformalna grupa građana „8372 za Srebrenicu“, Arhiv TK i Centar za multidisciplinarna istraživanja Tuzla, uz podršku Muftijstva tuzlanskog i Grada Tuzla.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju otvaranju i kroz umjetnost daju doprinos očuvanju sjećanja koje ostaje trajno prisutno.