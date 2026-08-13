Sarajevo Film Festival u Tuzli: Sedam dana filmskih projekcija u BKC-u

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i ove godine bit će jedna od festivalskih lokacija 32. Sarajevo Film Festivala u Tuzli. Od 15. do 21. augusta publiku u BKC-u očekuje sedam dana filmskih projekcija, prvenstveno namijenjenih djeci i mladima. Projekcije će svakog dana počinjati u 16 sati, a cijena ulaznice iznosi 4 KM.

Festivalski program u BKC-u Tuzla počinje u subotu, 15. augusta, projekcijom filma „Ovih je dana svima žao“. Dan kasnije, u nedjelju, 16. augusta, publika će moći pogledati film „Gajin svijet 3“.

U ponedjeljak, 17. augusta, na programu je „Kralj skitnica“, dok će u utorak, 18. augusta, biti prikazan film „Mišica“ (Mouse).

Program se nastavlja u srijedu, 19. augusta, projekcijom filma „Splish Splash zauvijek!“.

Četvrtak, 20. august, rezervisan je za blok kratkih filmova, dok će ovogodišnji festivalski program u BKC-u Tuzla biti završen u petak, 21. augusta, projekcijom filma „Skejtanje nije za cure“.

Ulaznice za projekcije u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona koštaju 4 KM. Fizička prodaja ulaznica u Tuzli počinje 14. augusta u 16 sati u Turističko-informativnom centru na Sonom trgu, dok je online prodaja omogućena putem zvanične platforme Sarajevo Film Festivala.

BKC Tuzla ove godine ima i ulogu rezervne festivalske lokacije. U slučaju kiše, večernje projekcije planirane u Bingo ljetnom kinu na Trgu slobode bit će premještene u Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, o čemu će organizatori blagovremeno obavijestiti publiku.

Na ovaj način Tuzla će i ove godine biti dio festivalske atmosfere Sarajevo Film Festivala, a BKC će tokom sedam dana ponuditi raznovrstan filmski program namijenjen najmlađoj publici, mladima, ali i svim ljubiteljima filma.