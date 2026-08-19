Porezni inspektori na SFF-u zatekli neprijavljene radnike, zapečaćeno šest objekata

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH tokom jučerašnjeg dana obavili su 173 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti.

Posebna pažnja bila je usmjerena na kontrole tokom Sarajevo Film Festivala, kada zbog većeg broja posjetilaca i povećanog prometa intenzivnije posluju ugostiteljski, trgovački i drugi uslužni objekti.

Iz Porezne uprave FBiH navode da je cilj kontrola provjeriti poštivanje važećih poreznih propisa i osigurati jednake uslove poslovanja za sve porezne obveznike.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 39 kontrola, tokom kojih su inspektori zatekli osam neprijavljenih radnika. Utvrđeno je i da jedan porezni obveznik nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, dok deset kontrolisanih nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je šest objekata, a u 18 slučajeva izdati su prekršajni nalozi. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je 53.000 KM.

Podaci iz kontrola posebno privlače pažnju imajući u vidu da kod deset od 39 kontrolisanih poreznih obveznika na području Kantona Sarajevo promet nije evidentiran putem fiskalnog uređaja, odnosno nepravilnost je utvrđena kod približno četvrtine kontrolisanih.

U saopćenju se navodi da su ove kontrole provedene tokom jučerašnjeg dana, ali nisu navedeni podaci o eventualnim kontrolama tokom prethodnog vikenda, kada Sarajevo Film Festival tradicionalno bilježi veliki broj posjetilaca i pojačan promet u ugostiteljstvu i trgovini.