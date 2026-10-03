Zapečena piletina s medom, krompirom i mrkvom idealna je za ukusan ručak

Pileći bataci zapečeni s krompirom i mrkvom, uz slatko-pikantni umak od meda i čilija, mogu biti odličan izbor za porodični ručak ili večeru. Ovo jelo spaja sočno meso, pečeno povrće i bogate arome, a njegova priprema ne zahtijeva mnogo komplikovanih koraka.

Za pripremu su potrebni pileći bataci, krompir, mrkva, bijeli luk, maslinovo ulje, maslac, so, biber i suhi origano. Poseban okus daje umak od meda, slatkog čilija, limunovog soka, soja umaka i senfa, koji mesu i povrću pruža blagu slatkoću uz pikantnu notu.

Pileće batake najprije je potrebno posušiti papirnim ubrusom, a zatim začiniti solju, biberom i origanom te premazati maslinovim uljem. U tavi zagrijanoj s malo maslinovog ulja i maslaca meso se peče nekoliko minuta sa svake strane, dok kožica ne dobije zlatnosmeđu boju. Nakon toga batake treba izvaditi iz tave i ostaviti sa strane.

U istoj posudi priprema se povrće kako bi upilo sokove i masnoću od pečenja piletine. Krompir se nareže na veće komade, a mrkva na kolutove ili deblje štapiće, pa se nekoliko minuta pirjaju uz povremeno miješanje. Pred kraj se dodaju sitno nasjeckani bijeli luk i peršun, koji jelu daju dodatnu aromu.

U međuvremenu se priprema umak miješanjem meda, slatkog čili umaka, limunovog soka, soja umaka i senfa. Kada se sastojci sjedine, dobivena smjesa prelijeva se preko bataka koje je potrebno vratiti u tavu i rasporediti među povrćem.

Posuda se zatim stavlja u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 stepeni, gdje se jelo peče oko 30 minuta. Piletina treba biti potpuno pečena, krompir mekan, a umak gust i blago karameliziran. Za dodatno hrskavu kožicu može se pred kraj uključiti grill funkcija pećnice na nekoliko minuta, uz pažljivo praćenje kako med ne bi zagorio.

Zapečena piletina poslužuje se odmah, uz krompir i mrkvu prelivene umakom iz posude. Uz ovo jelo dobro se slaže i svježa sezonska salata, koja će upotpuniti obrok.