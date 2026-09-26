Ove promjene mogu ukazivati na nedostatak vitamina i minerala

RTV SLON
Vitamini za energiju i imunitet koji ženama mogu donijeti vidljivu promjenu/ vitamine
Foto: Pexels/ Ilustracija

Nedostatak pojedinih vitamina i minerala u organizmu ponekad se može primijetiti kroz promjene na koži, kosi ili mišićima. Iako takvi simptomi ne moraju nužno značiti da organizmu nešto nedostaje, mogu biti razlog za provjeru zdravstvenog stanja.

Jedan od znakova koji se može pojaviti su ispucale usne, posebno u uglovima. Promjene na koži, pojačano opadanje kose ili izraženija suhoća kože također mogu biti povezani s nedostatkom određenih nutrijenata.

Trnci, peckanje ili osjećaj žarenja u šakama i stopalima još su neke od tegoba koje se mogu javiti kod određenih nutritivnih nedostataka. Slični simptomi, međutim, mogu imati i druge uzroke.

Česti grčevi i bolovi u mišićima također se ponekad povezuju s nedostatkom pojedinih minerala. Ako se takve tegobe ponavljaju ili traju duže vrijeme, nije ih dobro zanemariti.

Promjene na koži, poput neuobičajene bljedoće ili drugih promjena izgleda, također mogu biti signal da je potrebno provjeriti šta se dešava u organizmu.

Važno je naglasiti da se nedostatak vitamina ili minerala ne može utvrditi samo na osnovu jednog simptoma. Slične promjene mogu nastati zbog brojnih drugih razloga, pa je za pouzdanu procjenu potrebno razgovarati s ljekarom i, po potrebi, uraditi odgovarajuće laboratorijske nalaze.

pročitajte i ovo

Magazin

Probiotici sve popularniji, ali stručnjaci upozoravaju: Ne mogu zamijeniti kvalitetnu ishranu

Vijesti

Zdrava riba na tanjiru: Koje vrste vrijedi jesti češće?

Vijesti

Namirnice bez glutena koje već imate u kuhinji: Ne morate kupovati...

Vijesti

Nova studija ispituje mogući utjecaj paracetamola u trudnoći na reproduktivni razvoj...

Magazin

Samsung pustio One UI 9: Evo koji telefoni ga prvi dobijaju

Vijesti

ChatGPT trend fotografija iz 80-ih preplavio Instagram

BiH

Porodice u TK mogu računati na brojne mjere podrške: Evo šta se sve izdvaja

KVIZ

Završen ovosedmični Dnevni kviz, poznat dobitnik nagrade

Vijesti

Zavod FBiH prikuplja svjedočanstva građana o pandemiji COVID-19

Istaknuto

Ratnim vojnim invalidima u TK predložene mjesečne naknade do 400 KM

Vijesti

Radarske kontrole u TK: Provjerite gdje će biti mjerenje brzine

Učitati više