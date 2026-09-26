Ove promjene mogu ukazivati na nedostatak vitamina i minerala

Nedostatak pojedinih vitamina i minerala u organizmu ponekad se može primijetiti kroz promjene na koži, kosi ili mišićima. Iako takvi simptomi ne moraju nužno značiti da organizmu nešto nedostaje, mogu biti razlog za provjeru zdravstvenog stanja.

Jedan od znakova koji se može pojaviti su ispucale usne, posebno u uglovima. Promjene na koži, pojačano opadanje kose ili izraženija suhoća kože također mogu biti povezani s nedostatkom određenih nutrijenata.

Trnci, peckanje ili osjećaj žarenja u šakama i stopalima još su neke od tegoba koje se mogu javiti kod određenih nutritivnih nedostataka. Slični simptomi, međutim, mogu imati i druge uzroke.

Česti grčevi i bolovi u mišićima također se ponekad povezuju s nedostatkom pojedinih minerala. Ako se takve tegobe ponavljaju ili traju duže vrijeme, nije ih dobro zanemariti.

Promjene na koži, poput neuobičajene bljedoće ili drugih promjena izgleda, također mogu biti signal da je potrebno provjeriti šta se dešava u organizmu.

Važno je naglasiti da se nedostatak vitamina ili minerala ne može utvrditi samo na osnovu jednog simptoma. Slične promjene mogu nastati zbog brojnih drugih razloga, pa je za pouzdanu procjenu potrebno razgovarati s ljekarom i, po potrebi, uraditi odgovarajuće laboratorijske nalaze.