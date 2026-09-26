Porodice u TK mogu računati na brojne mjere podrške: Evo šta se sve izdvaja

Podrška porodicama u Tuzlanskom kantonu obuhvata više različitih mjera – od pomoći porodiljama i podrške za novorođenčad, do subvencioniranja boravka djece u vrtićima i pomoći mladima pri rješavanju stambenog pitanja.

U 2026. godini Tuzlanski kanton nastavio je izdvajati sredstva za porodice, ali i za mjere koje su usmjerene prema mladima i djeci.

Porodiljske naknade do 996 KM

Jedna od važnijih mjera odnosi se na porodilje. Dodatnom kantonalnom pomoći naknade za porodilje u 2026. godini dosežu 996 KM.

Zaposlenim porodiljama čija je osnovna naknada niža od tog iznosa kantonalna sredstva služe za dopunu do 996 KM, dok nezaposlene porodilje uz federalnu naknadu također dobijaju kantonalni dodatak do ukupnog iznosa od 996 KM.

Na ovu podršku nadovezuju se prava koja se ostvaruju na federalnom nivou, među kojima su dječiji dodatak i pomoć nezaposlenoj porodilji.

Podrška za boravak djece u vrtićima

Poseban dio mjera odnosi se na predškolski odgoj.

U 2026. godini uveden je širi program podrške kojim je 1.140 djece obuhvaćeno pomoći od po 700 KM za troškove boravka u predškolskim ustanovama. Za ovu namjenu izdvojeno je 770.000 KM.

Kanton istovremeno ulaže i u izgradnju i opremanje javnih predškolskih ustanova, posebno u sredinama koje ih još nemaju.

Za izgradnju javnih vrtića i unapređenje postojećih objekata prvobitno je bilo planirano 900.000 KM, uz dodatna sredstva za opremu i didaktički materijal.

U augustu su ugovoreni kapitalni projekti vrijedni 892.292 KM, od čega je 736.000 KM namijenjeno projektima u Kalesiji i Teočaku, sredinama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu.

Sve više djece uključeno u predškolski sistem

Podaci pokazuju i rast broja djece obuhvaćene predškolskim odgojem u Tuzlanskom kantonu.

Broj djece povećan je sa 3.388 u pedagoškoj 2022/23. godini na 4.964 u tekućoj pedagoškoj godini.

To znači da se, osim direktne finansijske pomoći porodicama, dio kantonalne politike usmjerava i na povećanje dostupnosti predškolskog odgoja.

Podrška mladima za stanovanje i zapošljavanje

Mjere podrške u TK nisu usmjerene samo na porodice koje već imaju djecu. Dio programa odnosi se i na mlade koji tek rješavaju pitanje stanovanja i zaposlenja.

Od ukupno 954.000 KM namijenjenih programima podrške mladima, 300.000 KM predviđeno je za subvencioniranje kamata na stambene kredite, dok je 280.000 KM usmjereno na razvoj poduzetništva mladih.

Ovakve mjere imaju širi značaj jer rješavanje stambenog pitanja i mogućnost zaposlenja predstavljaju neke od važnih uslova za osamostaljivanje mladih i formiranje porodice.

Federalna podrška dodatno proširuje prava

Porodice iz Tuzlanskog kantona mogu ostvariti i prava koja se finansiraju iz budžeta Federacije BiH.

Dječiji dodatak iznosi 19 posto minimalne plate, što u 2026. godini iznosi oko 195 KM mjesečno. Pravo je, uz propisane izuzetke, vezano za prihodovni cenzus.

Federalnim propisima predviđena je i novčana pomoć nezaposlenoj porodilji u visini od 55 posto minimalne plate, odnosno oko 565 KM mjesečno, najduže 12 mjeseci.

Za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH u 2026. godini planirana je i jednokratna pomoć od 1.000 KM.

Podrška porodicama nije samo novčana pomoć

Mjere koje se provode u Tuzlanskom kantonu pokazuju da podrška porodicama obuhvata više oblasti – od direktnih novčanih naknada, preko dostupnijih vrtića, do stambene i ekonomske podrške mladima.

Za porodice je, osim jednokratne pomoći nakon rođenja djeteta, važno i koliko dugo mogu računati na podršku, koliko košta vrtić, imaju li mogućnost da riješe stambeno pitanje i mogu li uskladiti posao i porodične obaveze.

Upravo zbog toga demografske mjere sve češće obuhvataju ne samo period nakon rođenja djeteta, nego i stvaranje uslova u kojima mladi mogu planirati samostalan život i porodicu.