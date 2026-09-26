Radarske kontrole u TK: Provjerite gdje će biti mjerenje brzine

Radarske kontrole u TK bit će provedene na više lokacija, a vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na cesti i poštuju propisana ograničenja.

Neprilagođena brzina i dalje je jedan od čestih uzroka saobraćajnih nesreća, zbog čega policijski službenici redovno kontrolišu brzinu kretanja vozila širom Tuzlanskog kantona.

Prema objavljenom rasporedu, radarske kontrole u TK planirane su u Tuzli, Gradačcu, Srebreniku, Banovićima, Sapni, Teočaku i Kalesiji.

Tuzla

Na području PS Centar kontrole su planirane od 11 do 12 sati na Bulevaru II korpusa, od 13 do 14 sati u ulici Kulina bana, od 17 do 18 sati na potezu Kulina bana kod Muzičke škole, od 19:30 do 20:30 sati ponovo na Bulevaru II korpusa, te od 23 do 23:30 sati u ulici Kulina bana kod Limenke.

Gradačac

Kontrole su planirane od 14:30 do 15:30 sati na M-1.9 u Lukavcu Donjem, od 15:40 do 16:40 sati na Šehitlucima, od 19:40 do 20:40 sati u Sarajevskoj ulici, od 20:50 do 21:50 sati u Ledenicama Donjim, te od 22:30 do 23:30 sati ponovo u Sarajevskoj ulici.

Srebrenik

Radarska mjerenja planirana su od 8:30 do 9:30 sati u Potpeću, od 19 do 20 sati u Ćehajama, od 20 do 21 sat u Špionici, te od 3 do 4 sata na području Srebrenika.

Banovići

Kontrole su planirane od 9 do 10 sati u Radini, od 12 do 13 sati u Oskovi, od 13:10 do 14:10 sati u Podgorju, od 14:20 do 15:20 sati ponovo u Radini, te od 15:30 do 16:30 sati u ulici Armije BiH.

Sapna

Kontrole su najavljene od 9 do 10 sati na putu Zvornik–Priboj u mjestu Kraljevići, od 12 do 13 sati na pravcu Sapna–Kalesija u mjestu Munjača, od 14 do 15 sati u Rastošnici, od 16 do 17 sati u mjestu Žuje i od 18 do 19 sati u centru Sapne.

Teočak

Radarska mjerenja planirana su od 8 do 9 sati u Omerovićima, od 10 do 11 sati u Janji, od 15:30 do 16:30 sati u centru, od 17 do 18 sati u Numeri i od 19:15 do 20:15 sati u Sniježnici.

Kalesija

Kontrole su planirane od 14 do 15 sati na dionici Tojšići–Hidani, od 16 do 18 sati na M-17.1 u Petrovicama Gornjim i od 18:30 do 19:30 sati u Vukovijama Donjim.

Raspored je informativnog karaktera, a osim najavljenih, moguće su i nenajavljene radarske kontrole u TK, posebno na dionicama na kojima se češće razvijaju veće brzine.