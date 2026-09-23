Tuzla servis: Dio Fočanske bez vode, sedam intervencija vatrogasaca

Selma Jatić
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JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla

Tuzla servis – Dio ulice Fočanska u Tuzli trenutno je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla navode da se sanacija kvara očekuje u toku dana. Vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja je uredno.

Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Evidentirana su dva krivična djela i devet saobraćajnih nezgoda.

Služba hitne medicinske pomoći pružila je 178 zdravstvenih usluga.
Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je sedam intervencija.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, sedam dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su tri bebe, dvije djevojčice i jedan dječak.

Odvoz komunalnog otpada odvija se prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla u protekla 24 sata nije evidentirao intervencije u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi građani se mogu odazvati svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, od 8 do 15 sati.

 

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