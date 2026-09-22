U akciji „Pantera“ u Tuzli uhapšena Jelena Hribar, sumnjiči se za povezanost s kriminalnom grupom

Arnela Šiljković - Bojić

U okviru akcije „Pantera“ pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona, u saradnji s kolegama iz MUP-a Kantona Sarajevo, uhapsili su u Tuzli Jelenu Hribar. Ona je osumnjičena da je dio organizirane kriminalne grupe Samedina Fišića Šišmiša, koji je danas uhapšen na Boračkom jezeru kod Konjica.

Jelena Hribar je kćerka Margarete Hadžić, bivše nčlanice jedne od kriminalnih grupa u  BiH. Također, bivša je supruga Merseda Hadžića Švicarca.

Na Lokalnim izborima 2024. godine Jelena Hribar bila je kandidatkinja za Gradsko vijeće Tuzla. Bila je na listi stranke PDA.

 

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