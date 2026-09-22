Nesreća u Živinicama: Iz UKC-a Tuzla se oglasili o stanju povrijeđenih

Prema novim informacijama iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, pacijenti inicijala M. R. i M. B. trenutno su u obradi na prijemnom odjeljenju Klinike za ortopediju. Svjesni su i komunikativni te nisu vitalno ugroženi.

Treća pacijentica, inicijala E. K., zadobila je teške povrede karlice i kičme te će biti zadržana na hospitalizaciji u Klinici za ortopediju i traumatologiju.

Podsjećamo, tri osobe povrijeđene su danas u saobraćajnoj nezgodi u Živinicama, u Ulici željeznička, u kojoj su učestvovali autobus i tri pješaka. Nakon ljekarskog pregleda u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, sve tri osobe su upućene na dalje zbrinjavanje, a policijski službenici Policijske uprave Živinice obavljaju uviđaj.