Za turističku infrastrukturu u TK 400.000 KM

Turistička infrastruktura u Tuzlanskom kantonu bit će podržana sa ukupno 400 hiljada KM, koliko je Vlada TK planirala za projekte gradova, općina, turističkih zajednica, neprofitnih organizacija i udruženja u 2026. godini.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je dvije odluke kojima su osigurana sredstva za razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture.

Od ukupnog iznosa, 300.000 KM namijenjeno je gradovima i općinama za realizaciju projekata javne turističke infrastrukture, dok će 100.000 KM biti dostupno lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima.

Šta se može finansirati?

Podrška je namijenjena projektima koji mogu unaprijediti turističku ponudu Tuzlanskog kantona, među kojima su sportsko-turistička infrastruktura, izletišta, vidikovci i odmorišta, kao i sadržaji povezani s kulturnim i outdoor turizmom.

Sredstva se mogu koristiti i za uređenje planinarskih domova i staza, turističku signalizaciju, centre za posjetitelje te infrastrukturu u zaštićenim područjima.

Za projekte gradova i općina pojedinačna podrška može iznositi od 30.000 do 100.000 KM. Uslov je da lokalne zajednice osiguraju najmanje 50 posto vlastitog sufinansiranja.

Turističke zajednice, neprofitne organizacije i udruženja moći će dobiti između 5.000 i 20.000 KM po projektu, uz obavezno vlastito učešće od najmanje 30 posto.

Sredstva će biti dodijeljena putem javnih poziva

Novac za turističku infrastrukturu u Tuzlanskom kantonu bit će raspoređen putem javnih poziva, a projekti će se realizovati u skladu sa Strategijom razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024–2029. godine.

Cilj programa je unaprijediti postojeću turističku infrastrukturu, razviti nove sadržaje i stvoriti kvalitetniju turističku ponudu na području Kantona.