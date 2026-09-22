Vlašić zabijelio: Snijeg stigao već u septembru

Nedžida Sprečaković
Vlašić zabijelio: Snijeg stigao već u septembru
Vlašić zabijelio: Snijeg stigao već u septembru

Snijeg na Vlašiću zabijelio je danas dijelove ove bosanskohercegovačke planine, a iako je riječ o manjoj količini, septembarski prizori već podsjećaju na zimu.

Vlašić zabijelio: Snijeg stigao već u septembru
Vlašić zabijelio: Snijeg stigao već u septembru

Planinske livade prekrivene su tankim slojem snijega, dok magla i niska temperatura dodatno upotpunjuju zimski ambijent. Snijeg je danas zabilježen i na lokalitetu Kraljica na Vlašiću.

Vlašić se uzdiže do 1.943 metra nadmorske visine, koliko je visok njegov najviši vrh Paljenik, dok se poznati turistički centar Babanovac nalazi na približno 1.260 metara nadmorske visine.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura na Vlašiću danas se kreće između šest i osam stepeni. Za srijedu se očekuje između pet i deset stepeni, dok bi u četvrtak dnevna temperatura mogla porasti do 16 stepeni, pa se tanak snježni pokrivač vjerovatno neće dugo zadržati.

Za sada nema zvaničnog podatka o izmjerenoj visini snijega na Vlašiću, a fotografije pokazuju tek manju količinu koja je prekrila travnate površine.

 

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