Autobus udario u autobusku stanicu u Živinicama, povrijeđene tri osobe

Nedžida Sprečaković
Autobus udario u autobusku stanicu u Živinicama, povrijeđene tri osobe
Foto: Facebook

Saobraćajna nesreća u Živinicama dogodila se danas oko 12.50 sati u Željezničkoj ulici, a u njoj su učestvovali autobus i tri pješaka.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nakon ljekarskog pregleda u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, dva pješaka su zbog zadobijenih povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći nakon pregleda upućen kući.

Autobus udario u autobusku stanicu u Živinicama, povrijeđene tri osobe
Autobus udario u autobusku stanicu u Živinicama, povrijeđene tri osobe

Na mjestu nesreće policijski službenici Policijske uprave Živinice poduzimaju potrebne mjere i radnje.

Više informacija o okolnostima pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća u Živinicama, kao i o stepenu povreda, bit će poznato nakon završetka uviđaja.

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