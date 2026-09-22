Autobus udario u autobusku stanicu u Živinicama, povrijeđene tri osobe

Saobraćajna nesreća u Živinicama dogodila se danas oko 12.50 sati u Željezničkoj ulici, a u njoj su učestvovali autobus i tri pješaka.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nakon ljekarskog pregleda u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, dva pješaka su zbog zadobijenih povreda upućena u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok je treći nakon pregleda upućen kući.

Na mjestu nesreće policijski službenici Policijske uprave Živinice poduzimaju potrebne mjere i radnje.

Više informacija o okolnostima pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća u Živinicama, kao i o stepenu povreda, bit će poznato nakon završetka uviđaja.