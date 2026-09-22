Državljanin BiH pokušao je preko graničnog prijelaza Svilaj u Hrvatsku prokrijumčariti cigarete. Pokušao je unijeti više od 42.000 neprijavljenih cigareta, ali su ih carinici pronašli skrivene na više mjesta u automobilu.

Slučaj je zabilježen 19. septembra prilikom ulaska u Hrvatsku, kada su carinski službenici za detaljan pregled izdvojili automobil njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine.

Pregledom vozila pronađeno je ukupno 42.240 cigareta različitih vrsta koje vozač nije prijavio carinskim službenicima.

Cigarete nisu bile smještene samo na jednom mjestu. Carinici su ih pronalazili ispod upravljača i vozačevog sjedišta, u zadnjem braniku, bočnim dijelovima prtljažnika, ispod zadnje klupe te u šupljinama vrata automobila.

“Masna” kazna od 24.000 eura

Zbog carinskog prekršaja državljaninu BiH izdat je prekršajni nalog, a izrečena mu je novčana kazna od 24.000 eura.

Posljedice pokušaja nezakonitog unosa cigareta nisu se završile samo novčanom kaznom. Hrvatski carinici oduzeli su svih 42.240 cigareta, ali i automobil kojim su prevožene.

Prema informacijama koje je objavila Carinska uprava Republike Hrvatske, vozilo je trajno oduzeto.