Azur Jahić, tuzlanski kompozitor, tekstopisac, kantautor i video autor, objavio je novi studijski album „Sve bih dao da me voliš“, kojim obilježava 30 godina umjetničkog rada.

Novi album predstavlja presjek njegovog dugog stvaralačkog puta, ali istovremeno otvara i novo poglavlje karijere umjetnika koji kroz muziku već tri decenije govori o ljubavi, čežnji, oprostu i emocijama koje ne blijede.

Jahićev novi muzički projekat nastao je kao spoj iskustva, životnih priča i godina stvaranja. Album, kako ističe autor, za njega nije samo zbirka pjesama, već svojevrsni zapis jednog životnog i umjetničkog perioda.

Azur Jahić: Trideset godina nije samo broj

„Ovaj album za mene ima posebnu emotivnu vrijednost. Trideset godina umjetničkog rada nije samo broj, nego čitav jedan život satkan od muzike, susreta, inspiracije, uspona, izazova i emocija koje su me oblikovale kao autora. U njega sam želio utkati dio sebe, svega što sam proživio i svega što sam kroz muziku pokušao reći“, kaže Jahić.

Kroz svoje dosadašnje stvaralaštvo Azur Jahić gradio je prepoznatljiv autorski izraz, oslanjajući se prije svega na emociju i priče u kojima publika može pronaći dio vlastitih iskustava.

Upravo na toj ideji zasnovan je i album „Sve bih dao da me voliš“, kojim se nakon tri decenije rada osvrće na vlastiti umjetnički put, ali i najavljuje ono što tek slijedi.

Kao prvi singl sa novog albuma predstavljen je „Standby“, pjesma kojom Jahić publici otvara vrata novog muzičkog poglavlja i predstavlja dio zvuka i emocije koju donosi kompletno izdanje.