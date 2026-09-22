Toplotna kupola stiže i do BiH: Slijede visoke temperature

Toplotna kupola ponovo se širi Evropom, a neuobičajeno topao zrak krajem septembra trebao bi stići i do Bosne i Hercegovine, gdje bi temperature ponovo mogle biti blizu 30 stepeni.

Dok kalendarski ulazimo u jesen, iznad velikog dijela Evrope razvija se snažno područje visokog pritiska koje će prema kontinentu povlačiti veoma topao zrak sa područja Mediterana i sjeverne Afrike.

Prema analizi meteorološkog portala Severe Weather Europe objavljenoj 22. septembra, temperature zraka na visini od oko 1.500 metara u pojedinim dijelovima Evrope mogle bi biti od osam do 12 stepeni više od višegodišnjeg prosjeka. Toplo razdoblje trebalo bi potrajati do kraja septembra, a prema sadašnjim modelima njegov utjecaj mogao bi se osjetiti i početkom oktobra.

Toplotna kupola donosi gotovo 40 stepeni dijelovima Evrope

Najizraženija vrućina očekuje se na Pirinejskom poluotoku. U dijelovima Španije i Portugala temperature bi od četvrtka do subote mogle dostići između 34 i 38 stepeni, a lokalno se približiti i 40 stepeni.

Vrlo toplo bit će i u Francuskoj, gdje bi na jugu zemlje temperatura mogla biti blizu 36 stepeni. U Njemačkoj se početkom naredne sedmice očekuje između 27 i 29 stepeni, što je također iznad uobičajenih vrijednosti za kraj septembra.

O povratku toplotne kupole danas pišu i hrvatski mediji. Dnevnik.hr navodi da se vrlo topao zrak postepeno približava Hrvatskoj i susjednim zemljama, uz neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine.

Šta to znači za Bosnu i Hercegovinu?

Topliji zrak od vikenda bi se trebao širiti prema centralnoj Evropi i Balkanu. Prema sadašnjim modelima, u dijelovima Italije i centralnog Balkana dnevne temperature mogle bi dostići od 28 do 30 stepeni.

Time će i Bosna i Hercegovina biti pod utjecajem ovog toplog zračnog talasa, naročito krajem septembra i na prelazu prema oktobru. Ipak, za sada nema osnova da se temperature od oko 40 stepeni, koje se prognoziraju za jugozapad Evrope, pripisuju i BiH.

Koliko će biti toplo u pojedinim dijelovima naše zemlje zavisit će od položaja anticiklona i daljeg razvoja vremenske situacije, pa će preciznije lokalne prognoze biti poznate kako se bude približavao vikend.

Federalni hidrometeorološki zavod za početak ove sedmice još prognozira umjerenije temperature, dok dugoročniji evropski modeli ukazuju na izraženiji porast temperature u narednim danima.

Šta je toplotna kupola?

Toplotna kupola nastaje kada se snažno područje visokog pritiska duže zadrži iznad velikog prostora. Zrak se spušta prema tlu, pri čemu se dodatno zagrijava, dok stabilna atmosfera otežava stvaranje oblaka i padavina.

Takva situacija omogućava da se toplota danima zadržava nad istim područjem, pa temperature mogu biti znatno više od prosjeka za određeni dio godine.

Prema sadašnjim prognozama, stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme nad velikim dijelom Evrope moglo bi se nastaviti i tokom prvih dana oktobra, nakon čega modeli nagovještavaju promjenjiviji vremenski obrazac.