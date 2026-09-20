Danas u BiH postepeno smanjenje naoblake

RTV SLON
Oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon

U Bosni se danas u jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz maglu po kotlinama. Tokom dana doći će do postepenog smanjenja oblačnosti, dok će u Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme.

Poslijepodne su ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima.

Vjetar će biti slab. Na jugu će puhati zapadni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22, dok će se dnevna kretati između 23 i 29 stepeni. Na jugu zemlje temperatura može doseći 32 stepena.

Postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se djelimično umanjiti. Jutro će biti svježije, dok se tokom dana očekuje blago zatopljenje i umjerene temperature.

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