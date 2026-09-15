Danas oblačno u većem dijelu BiH, na jugu i do 30 stepeni

Danas će u Bosni veći dio dana biti pretežno oblačno, dok se smanjenje oblačnosti očekuje u poslijepodnevnim satima, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne slaba kiša lokalno je moguća u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok je u poslijepodnevnim satima na jugoistoku Hercegovine moguć lokalni pljusak.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 10 i 15 stepeni, a na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 24 stepena, dok će na jugu zemlje dosezati i do 30 stepeni.