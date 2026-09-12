Vrijeme u BiH sutra stabilnije: Više sunca i temperature do 29 stepeni

Vrijeme u BiH sutra će biti stabilnije, uz umjerenu do pretežnu oblačnost u većem dijelu Bosne i postepeno razvedravanje tokom dana, dok se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme.

U Bosni će tokom jutra i prijepodneva biti više oblaka, a ponegdje se magla i niska naoblaka mogu zadržati nešto duže. Kako dan bude odmicao, očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i više sunčanih intervala.

U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 9 do 15 stepeni, na jugu do 20, dok će dnevna iznositi od 18 do 24 stepena. Na jugu zemlje temperatura može dostići 29 stepeni.

Vrijeme u BiH pratit će i povoljne biometeorološke prilike. Nakon svježijeg jutra, tokom dana će biti toplije, a sunčani intervali trebali bi pozitivno uticati na raspoloženje većine stanovništva.

Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti blaže. Nešto duže zadržavanje magle i naoblake u unutrašnjosti tokom prijepodneva kod osjetljivijih osoba može izazvati manje poteškoće.

Preporučuje se boravak na otvorenom, uz slojevito odijevanje zbog osjetnije razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura.