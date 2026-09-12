Vodosnabdijevanje u Tuzli otežano u više naselja zbog kvarova na cjevovodu

Vodosnabdijevanje u Tuzli danas je otežano u više naselja zbog kvarova na cjevovodnoj mreži, dok ostali dijelovi grada imaju urednu isporuku vode.

Bez vode je naselje Kiseljak, a sanacija kvara očekuje se tokom sutrašnjeg dana. Isti rok za otklanjanje kvara naveden je i za dio naselja Ši Selo, odnosno područje Panorame, kao i za naselje Gornja Tuzla i dio naselja Batva.

Problemi s vodosnabdijevanjem u Tuzli evidentirani su i u Lipnici, gdje se sanacija očekuje tokom dana.

Bez vode su i naselja Podšići, Brgule i Mihatovići, kao i dijelovi naselja Mramor i Ljepunice. Kvar bi, prema informacijama nadležnog preduzeća, trebao biti otklonjen tokom dana.

Zbog kvara na cjevovodu vodu trenutno nema ni ulica Vrapče, kao ni dio naselja Kiseljak, odnosno područje Ševara. I na ovim lokacijama sanacija je najavljena tokom dana.

Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.