Akcije darivanja krvi naredne sedmice u Tuzli, Srebreniku i Živinicama

Akcije darivanja krvi naredne sedmice bit će organizovane na području Tuzle, Srebrenika i Živinica, prema planu Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Prva akcija bit će održana u ponedjeljak, 15. septembra, u Srebreniku. Krv će od 9 do 12 sati u Domu kulture moći darovati stanovnici mjesnih zajednica, kao i zaposlenici preduzeća i ustanova.

Dan kasnije, 16. septembra, akcija će biti organizovana za stanovnike mjesnih zajednica Ljubače, Pasci i Par Selo. Darivanje će biti omogućeno u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

U četvrtak, 17. septembra, akcija darivanja krvi bit će održana na Površinskom kopu Dubrave u Živinicama, u terminu od 8 do 11 sati.

Posljednja planirana akcija naredne sedmice bit će održana u petak, 18. septembra, za stanovnike mjesne zajednice Dobrnja. Krv će moći darovati u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da se, osim u terminima organizovanih akcija, krv može darovati i svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, od 8 do 15 sati.

Akcije darivanja krvi dio su redovnog plana kojim se nastoje osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata.