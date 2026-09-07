UKC Tuzla gradi tri solarne elektrane, očekuju milionske uštede

Solarne elektrane UKC Tuzla uskoro bi trebale biti puštene u funkciju, čime će ova zdravstvena ustanova napraviti značajan korak ka smanjenju troškova električne energije i većem korištenju obnovljivih izvora.

Univerzitetski klinički centar Tuzla nalazi se u završnoj fazi projekta izgradnje tri fotonaponske solarne elektrane ukupne instalisane snage veće od 530 kilovata-peak.

Vrijednost investicije iznosi 650.000 KM, a solarni sistemi postavljeni su na objektima Plave bolnice, Klinike za interne bolesti, Klinike za dječije bolesti i objektu hirurških grana Gradina.

Zahvaljujući pogodnim krovnim površinama, dobroj izloženosti suncu i malom zasjenjenju, očekuje se značajna proizvodnja električne energije za potrebe UKC-a Tuzla.

Prema ekonomskim analizama, investicija bi se trebala isplatiti u periodu od četiri do pet godina, dok se tokom predviđenih 25 godina rada sistema očekuje čista finansijska korist veća od 1,6 miliona KM.

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić istakao je da ustanova trenutno mjesečno za električnu energiju izdvaja više od 100.000 KM te da bi solarne elektrane trebale znatno smanjiti te troškove.

„Vrijednost projekta instalacije fotonaponskih panela na objektima UKC Tuzla iznosi 650.000 KM. Prema našim procjenama i studiji izvodljivosti, rok otplate ove investicije očekuje se u narednih 4 do 5 godina i svakako predstavlja jedan veliki korak ka uštedi i smanjenju velikih troškova koje klinički centar ima kada je u pitanju potrošnja električne energije“, kazao je Umihanić.

Dodao je da će dio sredstava koja budu ušteđena moći biti usmjeren u modernizaciju medicinske opreme, unapređenje zdravstvenih usluga i brigu o pacijentima.

„Na mjesečnom nivou UKC Tuzla potroši preko 100.000 konvertibilnih maraka za račun električne energije, a na ovaj način ćemo smanjiti te troškove i istovremeno omogućiti aktivan doprinos borbi protiv klimatskih promjena čime ćemo ostvariti značajne ekološke benefite za sve naše građane“, naveo je direktor UKC-a Tuzla.

Projekat solarne elektrane UKC Tuzla dio je šireg plana zelene tranzicije ove zdravstvene ustanove. Cilj je povećati energetsku nezavisnost, smanjiti potrošnju iz konvencionalnih izvora i dugoročno rasteretiti troškove poslovanja.

Iz UKC-a Tuzla navode da žele razvijati koncept takozvane „zelene bolnice“, odnosno zdravstvene ustanove koja uz pružanje medicinskih usluga vodi računa i o potrošnji energije i uticaju na životnu sredinu.