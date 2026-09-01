UKC Tuzla ponovo zapošljava, evo na kojim pozicijama

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla (UKC) raspisala je javni oglas za prijem 80 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Riječ je o radnom mjestu medicinska sestra – tehničar (opšti smjer), a za izabrane kandidate predviđen je probni rad u trajanju od 30 dana.

Ko se može prijaviti?

Kandidati, između ostalog, moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, imati najmanje 18 godina te biti zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Od posebnih uslova traži se:

završena srednja medicinska škola – opšti smjer,

položen stručni ispit,

važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore.

Ispunjenost općih i posebnih uslova računa se na dan predaje prijave na javni oglas.

Koju dokumentaciju treba dostaviti?

Uz uredno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova, među kojom su:

izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,

PBA-3 obrazac,

diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi,

uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

važeća licenca za samostalan rad nadležne komore.

Radi bodovanja i rangiranja kandidata potrebno je dostaviti i uvjerenje o prosjeku ocjena tokom školovanja, kao i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, ukoliko ga kandidat posjeduje.

U oglasu je posebno navedeno da potvrda poslodavca o radnom iskustvu mora precizno sadržavati podatke o poslovima koje je kandidat obavljao, nazivu radnog mjesta, stručnoj spremi potrebnoj za to radno mjesto i periodu radnog angažmana.

Kako će kandidati biti rangirani?

Rangiranje prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu:

a) uspjeha tokom školovanja,

b) prethodnog radnog iskustva,

c) provjere znanja, radnih i stručnih sposobnosti putem pismenog i usmenog ispita,

d) bodova koji pripadaju kandidatima iz zakonom propisanih kategorija branilaca i članova njihovih porodica.

Po osnovu uspjeha tokom školovanja kandidat može ostvariti najviše 10 bodova, dok se za svaki navršeni mjesec rada na istim ili sličnim poslovima dodjeljuje 0,10 bodova, do maksimalno pet bodova.

Pismeni i usmeni ispit

Pismeni dio provjere bit će organizovan u formi testa sa 10 pitanja, pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa jednim bodom.

Za pristup usmenom ispitu kandidat mora ostvariti najmanje 70 posto ukupnog broja bodova na pismenom ispitu.

Na usmenom dijelu svaki član komisije ocjenjivat će kandidata dodjeljujući mu od jednog do pet bodova, a konačna ocjena predstavlja zbir bodova članova komisije.

UKC Tuzla ovim javnim oglasom traži ukupno 80 medicinskih sestara i tehničara opšteg smjera, a radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.