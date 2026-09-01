Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu 2026. godine zabilježio je najbolji mjesečni rezultat u svojoj historiji, nakon što je kroz aerodrom prošlo ukupno 75.382 putnika.

Time je nadmašen i rekord iz jula ove godine, kada je evidentirano 73.010 putnika. U odnosu na prethodni mjesec, promet je povećan za 3,25 posto.

Tokom augusta zabilježeno je 33.797 dolazaka i 41.585 odlazaka, dok je obavljeno ukupno 508 avionskih operacija.

Aerodrom je u prosjeku dnevno opsluživao 2.432 putnika, a najprometniji dan bio je 11. august, kada je kroz terminal prošlo 3.288 putnika.

Najveći broj putnika tokom augusta zabilježen je na liniji za Memmingen, ukupno 10.963. Slijede Basel/Mulhouse sa 6.979 putnika, Dortmund sa 6.258, Köln sa 5.767 te Maastricht sa 5.718 putnika.

Među deset najprometnijih destinacija našli su se još Bratislava sa 5.536 putnika, Malmö sa 4.658, Frankfurt-Hahn sa 4.467, Berlin sa 4.272 te Antalya sa 4.254 putnika.

Deset najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo 58.872 putnika, što predstavlja više od 78 posto ukupnog mjesečnog prometa.

Rezultat ostvaren u augustu ujedno predstavlja najuspješniji mjesec, ali i najuspješniji august u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Iz Aerodroma navode da ostvarene brojke potvrđuju nastavak rasta putničkog prometa, stabilnu potražnju na postojećim linijama i značaj širenja mreže destinacija.