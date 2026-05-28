Kriza u avio saobraćaju sve snažnije pritišće evropsko tržište, a posljedice bi mogle osjetiti i aerodromi u Bosni i Hercegovini, posebno oni koji zavise od low-cost aviokompanija. O ovoj temi za RTV Slon govori Jusuf Jamakosmanović, ekspert, konsultant i analitičar iz oblasti avijacije, turizma i destinacijskog marketinga, u ekskluzivnom web intervjuu i velikoj analizi pripremljenoj samo za čitatelje našeg portala.

Rast cijena kerozina, moguće nestašice goriva, zatvaranje dijela zračnog prostora prema Bliskom Istoku, najave ukidanja ili suspendiranja pojedinih linija, ali i pitanje subvencija i avio taksi, ponovo su otvorili raspravu o tome koliko su manji aerodromi otporni na globalne poremećaje.

Za Tuzlanski aerodrom ovo pitanje je posebno važno, jer se njegov oporavak i razvoj u velikoj mjeri vežu za low-cost prevoznike, povratak Wizz Aira, linije prema Turskoj, ali i ambiciozne planove o cargo centru i slobodnoj zoni.

Low-cost kompanije prve osjećaju udar

Na pitanje kako se aktuelna situacija sa kerozinom može reflektirati na niskobudžetne avioprevoznike, Jamakosmanović objašnjava da su upravo te kompanije među najosjetljivijima.

“Niskobudžetne aviokompanije su među najosjetljivijima na rast cijene goriva jer njihov poslovni model zavisi od veoma niskih troškova i velikog broja operacija. Gorivo danas predstavlja jedan od najvećih pojedinačnih troškova aviokompanija i učestvuje sa između 20% i 30% ukupnih troškova poslovanja.

Kompanije poput Ryanaira ili Wizz Aira dio rizika pokušavaju ublažiti kroz fuel hedging, odnosno unaprijed kupljene količine goriva po ranije definisanim cijenama. Važno je naglasiti da su neke kompanije, uključujući Wizz Air