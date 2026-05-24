Wizz Air vratio jednu od najtraženijih linija s tuzlanskog aerodroma

Wizz Air je ponovo uspostavio letove na relaciji Tuzla, Basel, nakon više od mjesec dana pauze zbog rekonstrukcije piste na aerodromu u ovom švicarskom gradu.

Prvi avion nakon privremenog prekida poletio je danas sa Međunarodnog aerodroma Tuzla prema Baselu, jednoj od najtraženijih destinacija među putnicima iz Bosne i Hercegovine.

Prema aktuelnom redu letenja, letovi između Tuzle i Basela obavljat će se pet puta sedmično, svakog dana osim utorka i subote. Wizz Air letove prema Baselu realizuje i sa Međunarodnog aerodroma Banja Luka.

Obnova ove linije dio je širenja operacija Wizz Aira na tuzlanskom aerodromu tokom proljeća. U odnosu na isti period prošle godine, broj destinacija i sedmičnih letova znatno je povećan, pa će putnicima iz Tuzle biti dostupno ukupno 47 letova sedmično prema 13 destinacija.

Osim Basela, Wizz Air iz Tuzle trenutno leti za Beauvais, Berlin, Bratislavu, Dortmund, Gothenburg, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Köln, Memmingen, Maastricht i Malmö, dok je sezonska linija prema Larnaci bila aktivna do 18. aprila.

Najviše sedmičnih letova trenutno ima Memmingen, sa sedam operacija sedmično, dok je Basel među najfrekventnijim linijama sa pet sedmičnih letova.

Prošlog proljeća iz Tuzle su bile dostupne samo tri destinacije sa ukupno 12 sedmičnih letova. Ovogodišnji proljetni red letenja donio je deset novih linija i dodatnih 35 sedmičnih operacija.

Povećanje broja destinacija i letova predstavlja značajan povratak Wizz Aira na Međunarodni aerodrom Tuzla nakon ranijeg smanjenja operacija i ukidanja većeg broja linija.