Tuzla postaje ključno avio-čvorište: Letovi na deset destinacija sa Wizz Airo-om

Nakon tri godine pauze, na Međunarodni aerodrom Tuzla danas se vratio bazni avion kompanije Wizz Air. Ovaj događaj označava prekretnicu za aerodrom, ali i za brojne građane BiH koji žive u inostranstvu, a koji su zbog ukidanja baze bili primorani koristiti aerodrome u drugim gradovima i regiji.

Stigao je i taj dan, izuzetno značajan za bh. dijasporu – na Međunarodni aerodrom Tuzla vratio se bazni avion kompanije Wizz Air. Nakon što je prije tri godine ova niskobudžetna kompanija zatvorila svoju bazu na tuzlanskom Aerodromu, brojni državljani BiH koji žive u dijaspori bili su primorani slijetati u Banja Luku ili druge gradove. Od danas će ponovo moći slijetati u Tuzlu, što je za Aerodrom veliki korak naprijed i znak da će naredna godina sigurno donijeti veliki broj putnika.

„Povratak baznog aviona nije samo operativni korak za nas nego jasan signal povjerenja i zajedničke vizije koju dijelimo sa Wizz Airom. Ovaj događaj potvrđuju našu posvećenost u unaprjeđenju infrastrukture kao i daljem razvoju našeg Aerodroma“, rekao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Wizz Air je za 12 godina, otkako leti iz BiH, prevezao oko šest miliona putnika iz i prema našoj zemlji, a s dva nova aviona Tuzla će imati godišnji kapacitet od dva miliona sjedišta. Time aerodrom Tuzla postaje jedan od ključnih avio-čvorišta u zemlji.

„Međunarodni aerodrom Tuzla je uložio mnogo sredstava u infrastrukturne projekte koji su nam bili potrebni na Aerodromu. Naročito su uložili napore da se završi projekat centralne linije koji nama omogućava da nesmetano izvodimo operacije u maglovito vrijeme. Ovaj avion je jedan od najnovijih i najmodernijih modela koji će pružiti najkvalitetniju uslugu“, rekao je Roland Tischner, generalni direktor Wizz Air-a.

Ovaj potez donosi snažan ekonomski impuls cijeloj regiji. Očekuju se nova direktna i indirektna zapošljavanja, dok Vlada TK najavljuje dodatna milionska ulaganja u aerodrom kao budući centar avioindustrije.

„Moram reći da je ovaj trenutak povratka Wizz Air-a rezultat i infrastrukturnih ulaganja u Aerodorm koje je Vlada TK omogućila u proteklom periodu. Svakako je ovo prilika da kažemo da ćemo takvu vrstu ulaganja nastaviti i u budućnosti i već naredne godine u Budžetu TK planiramo izdašne milionske iznose kako bi se takve vrste investicija nastavile“, rekao je Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.

Otvaranje baze donosi i četiri nove destinacije, pa će putnici iz Tuzle ponovo imati direktne letove ka Kölnu, Hamburgu, Maastrichtu i Malmöu. Ovim linijama pridružuju se i već postojeće rute prema aerodromu Basel–Mulhouse–Freiburg, Memingenu i Dortmundu. Na proljeće se očekuje dodatno širenje mreže, jer je najavljeno uvođenje linija ka Larnaci, Parizu, Bratislavi, Göteborgu, Frankfurt–Hahnu i Berlinu, kada u Tuzlu stiže i drugi bazni avion.