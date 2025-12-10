Wizz Air se u petak vraća u Tuzlu, baza ponovo počinje s radom

Wizz Air baza Tuzla ponovo će biti otvorena u petak 12. decembra, a prvi bazni avion iz Kelna sletjet će na Međunarodni aerodrom Tuzla u prijepodnevnim satima.

Dolazak baznog aviona bit će uvod u zvanični program u kojem će se obratiti predstavnici aerodroma, aviokompanije i Vlade TK. Iz aerodroma poručuju da se među zaposlenima već osjeća optimizam, jer otvaranje baze predstavlja signal da bi se mogao vratiti stabilniji period za aviopromet u ovom dijelu zemlje.

Nekada je ova baza u Tuzli bila jedna od najaktivnijih u regiji, sve do odluke kompanije iz jula 2023. godine da povuče svoja dva aviona iz Tuzle i prebaci ih u druge baze. Tada je Wizz Air naveo da je razlog promjenjivo ekonomsko okruženje, operativni izazovi uzrokovani vremenskim prilikama u regiji, te potreba da se kapaciteti prebace na rute sa većom potražnjom. Zbog te odluke dio linija bio je obustavljen.

Uprkos tom povlačenju, kompanija je i tada naglašavala da ostaje dugoročno posvećena Balkanu, što se sada potvrđuje povratkom baze u Tuzlu. Ponovno baziranje aviona otvara prostor za dodatne letove, jačanje turističkih kretanja i veći nivo povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama.