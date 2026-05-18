Novo sanitetsko vozilo za Aerodrom Tuzla, najavljena i nova ulaganja

Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je novo sanitetsko vozilo sa kompletnom opremom, čime je dodatno unaprijeđen nivo sigurnosti u svakodnevnom funkcionisanju, ali i u vanrednim situacijama. Iz Uprave aerodroma ističu da će novo vozilo značajno olakšati rad medicinske službe i podići standarde pružanja hitne pomoći na aerodromu.

„Podigli smo nivo sigurnosti i u redovnim i u vanrednim okolnostima i ispunili smo sve propisane uslove pravilnika o medicinskoj službi koji prepisuje naš regulator, Direkcija civilnog zrakoplovstva tako da da spremnije dočekujemo nadolazeće operacije“, rekao je Dževad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Za nabavku sanitetskog vozila Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je 160 hiljada KM, a ulaganja u razvoj aerodroma nastavljena su i kroz druge projekte modernizacije infrastrukture i opreme. Rečeno je i da se investicioni ciklus nastavlja s ciljem jačanja kapaciteta i unapređenja usluga.

„Dogovorili smo se da idemo u pravcu dodatnog opremanja spasilačko-vatrogasne službe, odnosno nabavke specijaliziranog vozila za njihove potrebe, u skladu s kriterijima pod koje potpada Međunarodni aerodrom Tuzla. Naravno, nastavljamo i velike strateške projekte, prije svega investicije koje se odnose na narednu fazu razvoja svjetlosne signalizacije piste, kao i proširenje platformi”, kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Razvoj Međunarodnog aerodroma Tuzla, prema najavama iz Vlade Tuzlanskog kantona, trebalo bi da se nastavi i u narednom periodu. Planovi uključuju širenje saradnje sa aviokompanijama i otvaranje novih linija prema evropskim destinacijama, s ciljem jačanja povezanosti kantona sa ključnim tržištima.

„Ja sam nedavno bio u poseti Češkove, voljeli bi otvoriti tamo ili Brno ili Prag, jako puno našeg svijeta, ima jako puno zainteresiranosti, sigurno ekonomska opravodavnost postoji za Češku, imamo u Austriji tamo nepokriveno to tržište, malo se naslanja na Njemačku, ali volili bi otvoriti austrijsko to tržište. Dansku bi volio vidjeti, ima još puno destinacija i zato kažem nećemo na ovome stati“, istakao je Almir Žilić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Uprkos izazovima na tržištu, planovi za ljetnu sezonu uključuju i uvođenje čarter letova, što bi dodatno trebalo obogatiti ponudu aerodroma. Od početka godine kroz Međunarodni aerodrom Tuzla prošlo je oko 200 hiljada putnika, što potvrđuje stabilan interes i ulogu koju aerodrom ima u regionalnom saobraćaju.