/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili ovaj ponedjeljak

Od događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 8. juni, izdvajamo:

Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale su novi Ugovor o graničnim prijelazima, kojim je predviđeno 58 prelaza različitih kategorija. Šest prelaza određeno je za promet robe pod potpunim inspekcijskim nadzorom, a primjena ugovora počinje odmah nakon potpisivanja.

Jedna osoba je smrtno stradala, a jedna je povrijeđena u pucnjavi koja se 7. juna dogodila u mjestu Čifluk kod Banovića. Osumnjičeni Hamid Taletović predat je Kantonalnom tužilaštvu TK zbog sumnje na ubistvo počinjeno na okrutan način i dva pokušaja ubistva.

U Živinicama je danas jedna muška osoba smrtno stradala u nesreći na gradilištu objekta u izgradnji. Uviđaj obavljaju istražitelji Policijske uprave Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu, pod nadzorom dežurnog tužioca.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je dopunu informacije o inicijativama za Program javnih investicija TK za period od 2026. do 2028. godine. Ministarstvo privrede zaduženo je da razmotri naknadno pristigle prijedloge projekata i uključi ih u dalji postupak vrednovanja.

Na Staroj Majevici održani su 12. tradicionalni lovački susreti u organizaciji Lovačkog društva Tuzla. Manifestacija je okupila nekoliko stotina učesnika, a bila je prilika za druženje, takmičenje, promociju lovstva i zaštite prirode.

Udruženje Zmajevo srce predstavilo je projekat “Svi pod jednom zastavom”, u okviru kojeg će najveća zastava Bosne i Hercegovine biti predstavljena u Tuzli pred početak Mundijala, a potom i širom Bosne i Hercegovine.

BH Pošta predstavila je prigodnu poštansku marku posvećenu historijskom plasmanu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

U Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog sportskog novinara i komentatora Edina Avdića, koji je preminuo 3. juna u 47. godini života.

Zmajevi će prvi nastup na Svjetskom prvenstvu odigrati u petak protiv domaćina Kanade. Utakmica počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se veliko interesovanje navijača u Bosni i Hercegovini i dijaspori.