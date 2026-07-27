Izvučena tijela svih pet bh. planinara stradalih na Elbrusu

Tijela planinara s Elbrusa izvučena su nakon višednevne i izuzetno zahtjevne akcije ruskih spasilačkih službi, čime je završena evakuacija svih pet članova ekspedicije iz Zenice koji su izgubili život na ovoj planini.

Spasioci su sa padina Elbrusa tokom posljednje akcije evakuisali tijela preostalo troje bh. planinara, kao i tijelo ruskog alpiniste koji je stradao u odvojenom slučaju. Tijela su spuštena na poljanu Azau, gdje su predata nadležnoj istražnoj i operativnoj grupi.

Prethodno su sa planine izvučena tijela dvoje stradalih članova ekspedicije, dok je nastavak akcije bio odgođen zbog snažnog vjetra, slabe vidljivosti i drugih nepovoljnih vremenskih uslova na velikoj nadmorskoj visini.

U zahtjevnoj operaciji učestvovalo je 11 pripadnika Elbruskog visokogorskog spasilačkog odreda. Ruske službe sada provode potrebne procedure, nakon kojih bi trebalo biti organizovano prebacivanje tijela planinara s Elbrusa u Bosnu i Hercegovinu.

U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su se Haris Adilović i Kemal Vidimlić uspjeli spasiti. Svih sedam članova ekspedicije bilo je iz Zenice.

Vlada Federacije BiH ranije je proglasila 28. juli Danom žalosti te pokrenula proceduru za izdvajanje 70 hiljada KM za siguran povratak dvojice pr