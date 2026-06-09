Zukorlić kod premijera TK: Potrebno je graditi veze među Bošnjacima

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić ugostio je danas ministra u Vladi Republike Srbije zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlića.

Sastanku su prisustvovali i zamjenica šefa Kabineta MajidaLubura Ćosić te savjetnici Jasminko Mahovkić i Nahid Mehić. Bila je to prilika za razgovor o uspostavljanju saradnje između Sandžaka i Tuzlanskog kantona.

Projekti koje razvija Vlada TK, poput Kampusa i fokusa na unapređenju putne infrastrukure, rezultat su mjera koje zakonodavna i izvršna vlast Tuzlanskog kantona poduzimaju kontinuirano, unatoč bremenu industrijsko-rudarskog naslijeđa, naglasio je ovom prilikom premijer Halilagić.

Ministra Zukorlića posebno je interesovaoMeđunarodni aerodrom Tuzla zbog sličnosti sa vojnim aerodromom kod Sjenice i njegovihnastojanja da se aktivira u civilne svrhe te povezivanje Sandžaka na autoput.

Pozvavši na izgradnju veze među Bošnjacima bez gledanja na političku opciju kojoj pripadaju, ministar Zukorlić je kazao da su slični problemi sa kojima se susreću, ma gdje da žive.