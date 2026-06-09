/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 9. juni?

Koji su događaji obilježili 9. juni?

Predložen pritvor osumnjičenom za ubistvo u Banovićima

U Banovićima sutra Dan žalosti

Policija u TK uhapsila 13 osoba zbog nedozvoljenog držanja oružja

Okončan štrajk doktora medicine i stomatologije u TK

Počeo upis učenika u srednje škole

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je pritvor za Hamida Taletovića iz Banovića zbog sumnje da je počinio ubistvo, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Osumnjičen je da je 7. juna u naselju Čifluk usmrtio komšiju, a ranio još dvije osobe.

Na području općine Banovići sutra je Dan žalosti povodom tragičnog događaja u naselju Čifluk. Građani su odali počast stradalom, a porodici je upućeno saučešće.

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili su 13 osoba zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Pretresi su izvršeni na 16 lokacija u TK i na području koje pokriva PU Zvornik.

Kantonalno tužilaštvo TK predložilo je pritvor Neziru Šariću iz Tuzle zbog sumnje da je pokušao zapaliti objekt Kuća plamena mira. Osumnjičen je da je krajem maja bacio zapaljivu bocu prema objektu na Slanoj Banji.

Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu zvanično je okončan. Nakon dogovora Sindikata i Vlade TK, zdravstvene ustanove vraćaju se redovnom režimu rada.

U Federaciji BiH počela je isplata invalidnina za maj. Za korisnike ratnih i civilnih invalidnina osigurano je više od 63 miliona maraka.

Penzioneri u Federaciji BiH od 1. jula mogli bi dobiti novo povećanje penzija. Prema procjenama, usklađivanje bi moglo iznositi između 5,8 i šest posto.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu. U toku je prvi upisni rok.

Roditelji učenika OŠ Brčanska Malta u Tuzli danas su ukazali na probleme s izdavanjem dokumentacije za upis u srednje škole. Nakon reakcije Ministarstva obrazovanja TK problem je riješen, a učenicima omogućen upis.

U Tuzli su počele pripreme za organizovano praćenje utakmica fudbalske reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu. Na Trgu slobode planirano je postavljanje velikog LED displeja za javno gledanje utakmica Zmajeva.