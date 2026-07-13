Dnevnik TV Slon: 13.07.2026.g.

Šesnaesti juli, Dan proboja 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, bit će obilježen programom u Nezuku. Centralna manifestacija bit će održana na Debeljaku, mjestu dolaska preživjelih iz kolone koja se nakon pada Srebrenice probijala prema slobodnoj teritoriji.

Porodice žrtava genocida u Srebrenici obišle su 13 mjesta masovnih stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Tradicionalni obilazak Kravice, Branjeva, Pilice i drugih lokacija organizovan je u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici.

Mljekari iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Federacije BiH upozorili su da se ovaj sektor nalazi u jednoj od najtežih kriza posljednjih decenija. Poticaji kasne devet mjeseci, troškovi rastu, otkupne cijene padaju, a u Tuzlanskom kantonu ugroženo je 1.270 farmi.

Voda sa 12 od 32 kontrolisane javne česme u Tuzlanskom kantonu nije zdravstveno ispravna, pokazala je analiza Zavoda za javno zdravstvo TK. Neispravnost je utvrđena kod 37 posto uzoraka prikupljenih u svih 13 gradova i općina.

Općinski sud u Tuzli odredio je pritvor Dušanu Laziću iz Ugljevika, osumnjičenom za psihičko nasilje i spolno uznemiravanje dvije žene iz Tuzle. Tereti se da im je putem Vibera slao neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, a uhapšen je nakon višemjesečne istrage i pretresa u Ugljeviku i Grudama.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je pritvor Salihu Deliću iz Srebrenika, osumnjičenom za ubistvo sedamdesetdvogodišnjeg komšije. Muškarac je preminuo od povreda zadobijenih u napadu 9. jula u naselju Jasenica.

Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula bit će povećane za 3,5 posto, odlučio je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO. Najniža penzija će nakon povećanja iznositi približno 690 maraka.

Porezna uprava Federacije BiH tokom 238 kontrola otkrila je 47 neprijavljenih radnika i zapečatila 26 objekata. U Tuzlanskom kantonu obavljeno je 48 kontrola, pronađeno šest neprijavljenih radnika i izrečene kazne u ukupnom iznosu od 78.100 maraka.

Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku EU u Bosni i Hercegovini Luigiju Soreci do 31. augusta 2028. godine. Soreca će nastaviti podržavati reforme, stabilnost i jačanje vladavine prava u BiH.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je Svjetsko prvenstvo na 29. mjestu konačne rang-liste turnira. Zmajevi su prvi put izborili nokaut fazu, u kojoj su od Sjedinjenih Američkih Država poraženi rezultatom 2:0.