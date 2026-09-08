Manje dobrovoljnih davalaca krvi u TK nego godinu ranije

Arnela Šiljković - Bojić
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U Tuzlanskom kantonu tokom 2025. godine evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje u odnosu na godinu ranije, navedeno je u Informaciji o obezbjeđivanju rezervi krvi koju je prihvatila Vlada TK.

Prema podacima iz Informacije, još 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje krvi.

Poliklinika za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tokom prošle godine realizovala je ukupno 219 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

Značajan pomak ostvaren je primjenom novog ćelijskog separatora. Zahvaljujući ovoj opremi provedene su 153 procedure prikupljanja trombocita, čime je zamijenjena potreba za angažovanjem 1.224 pojedinačna davaoca.

I pored provedenih aktivnosti, raspoloživost krvi i krvnih pripravaka u Tuzlanskom kantonu još nije na zadovoljavajućem nivou.

Zbog toga je, kako se navodi, potrebno dodatno jačati plansko dobrovoljno davalaštvo krvi i intenzivirati promociju ovog vida solidarnosti među građanima.

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