UKC Tuzla objavio plan akcije dobrovoljnog darivanja krvi za narednu sedmicu

Univerzitetski klinički centar Tuzla objavio je plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za narednu sedmicu. Akcije će biti organizovane u više ustanova na području grada kako bi se olakšalo učešće građanima i zaposlenima koji žele pomoći pacijentima kojima je krv neophodna.

Prva akcija planirana je za 11. novembar 2025. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, u terminu od 09:00 do 11:00 sati. Dan kasnije, 12. novembra, krv će moći darovati uposlenici i građani u Domu zdravlja Tuzla, od 08:00 do 12:00 sati.

Treća planirana akcija biće održana 14. novembra u prostorijama Poliklinike za transfuziologiju, a učestvuju uposlenici preduzeća Centralno grijanje. Akcija će trajati od 08:00 do 15:00 sati.

Iz UKC-a Tuzla podsjećaju da se krv može darovati i svakim radnim danom u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla, u terminu od 08:00 do 15:00 sati.