Dr. Ivana Iveljić među vodećim stručnjacima na najvećem kongresu u Parizu

Dr. Ivana Iveljić iz UKC-a Tuzla i ove godine ostvarila je značajan međunarodni uspjeh na najvećem svjetskom kongresu interventne kardiovaskularne medicine EuroPCR, koji se održava u Parizu i okuplja vrhunske stručnjake iz cijelog svijeta.

Šefica Odjela interventne kardiologije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla već više od deset godina učestvuje na ovom prestižnom medicinskom događaju kao jedini predavač iz Bosne i Hercegovine, a ove godine dobila je posebno priznanje organizatora koji su joj povjerili ulogu evaluatora naučnih sesija.

Njena zadaća bila je ocjenjivanje stručnih i edukativnih sesija koje se odnose na komplikacije i izazove tokom izvođenja interventnih procedura u sali, s posebnim fokusom na praktičnu edukaciju ljekara.

Kao članica Evropskog bifurkacijskog kluba, dr. Iveljić učestvovala je i u evaluaciji sesija iz oblasti bifurkacijskih lezija, jedne od najspecifičnijih i najzahtjevnijih grana interventne kardiologije.

Ovakva uloga na EuroPCR kongresu ima poseban značaj jer evaluatori učestvuju u unapređenju kvaliteta edukacije, ali i u kreiranju budućih programa kongresa te izboru predavača iz cijelog svijeta.

Govoreći o ovom priznanju, dr. Iveljić istakla je kako za nju predstavlja veliku čast ocjenjivati predavanja kolega od kojih je i sama učila na početku svoje profesionalne karijere.

Ovogodišnji EuroPCR okupio je više od 12.000 učesnika iz brojnih zemalja svijeta, a prisustvo stručnjaka iz Bosne i Hercegovine na ovakvim skupovima predstavlja važnu promociju domaće medicine i zdravstvenih radnika na međunarodnoj sceni.

„Presretna sam kada na ovakvom događaju nosim akreditaciju na kojoj stoji ime naše zemlje“, poručila je dr. Iveljić.